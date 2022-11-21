7,397 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات الصوتية خلال الربع الثاني من 2022

الوكيل الاخباري - أظهر ملخص مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام الحالي أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة (الهاتف الأرضي) بالنسبة للأسر 20.4%، فيما نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بالنسبة لعدد السكان 66.5%.



وبحسب إحصائية صدرت عن هيئة الاتصالات مساء الاثنين، بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية الثابتة 16 مليون دقيقة، ونسبة انتشار خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق بالنسبة للأسر 32%..



وبلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة 8 مليارات دقيقة، وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق 761 مليون غيغابايت، وحجم البيانات المتنقلة عريضة النطاق 408 ملايين غيغابايت.



وبلغ عدد اشتراكات خدمات الاتصالات الصوتية (دفع مسبق ولاحق) 7,397,316 مليون اشتراك، منها 1,929.361 مليون اشتراك دفع لاحق و5,467,955 مليون اشتراك دفع سابق.



وبلغت نسبة اشتراكات الدفع السابق 74%، واللاحق 26%من اشتراكات الاتصالات الصوتية المتنقلة للربع الثاني من العام الحالي.

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