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الإثنين، 14-11-2022 12:45 م

تنظيم قطاع الاتصالات تُحدّث نماذج الربط البيني

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات


الوكيل الإخباري - بدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العمل على تنفيذ مشروع تحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد بالاستعانة بأحد دور الخبرة العالمية.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، يشمل المشروع الذي يتوقع أن يستغرق عاما، تحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني التي تقدمها شركات الاتصالات المرخصة، من ضمنها شركة الاتصالات الأردنية وشركات الهواتف المتنقلة، بهدف تحفيز المنافسة الفعالة بين المشغلين في تقديم خدمات الاتصالات بأجور ربط مبنية على التكلفة لهذه الخدمات ولفترات مقبلة وذلك عبر احتسابها بمعايير كفاءة أعلى ضمن سوق الاتصالات المحلي.


وسيتم تنفيذ المشروع، وفقا للبيان، على عدة مراحل من خلال فريق مشترك من الشركة الاستشارية والهيئة وحوار مستمر مع الشركات المرخصة، وسيتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال مراحل المشروع لضمان مشاركة فاعلة من قبل الشركات المرخصة في تنفيذ المشروع.

 

 




 

 


 

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