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الخميس، 28-09-2023 03:27 م

7.817 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات المُتنقلة في الأردن

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات


الوكيل الإخباري - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني، تقريرها الإحصائي الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2023، لخدمات الهاتف الثابت، والمتنقل والإنترنت عريض النطاق، والخطوط المؤجرة.

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ووفق بيان للهيئة، اليوم الخميس، فإن مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بلغ نحو 492 ألف مشترك للربع الثاني من العام 2023، مقابل 496 ألف مشترك للربع الأول من العام نفسه، وحصد القطاع المنزلي ما نسبته 67 % من المجموع الكلي، وما نسبته 33 % للقطاع التجاري.


وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثاني، مقارنة بـ15 مليون في الربع الأول من العام نفسه، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 88 %، وما نسبته 12 % دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.


من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ حوالي 7.817 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، مقابل 7.690 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام نفسه، موزعة على اشتراكات بما نسبته 70 % للدفع المسبق، و30 % للدفع اللاحق، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.9 مليار دقيقة، موزعة على 97% محلياً، و3 % دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة 281 مليون رسالة نصية، فيما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، ما نسبته 68.45 %، مقابل 67.67%  للربع الأول من العام 2023، وفقا لعدد السكان.


وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 806 آلاف اشتراك بنسبة انتشار بلغت 34 %، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته 25 %، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (DSL-Bit-stream) ما نسبته 14 %، و60% لتقنية الفايبر مع نهاية الربع الثاني، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر إلى 488 ألف اشتراك خلال الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع 471 ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام 2023.

 




 

 


 

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