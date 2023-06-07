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الأربعاء، 07-06-2023 07:39 م

75 ألف مريض تعالجوا في الأردن في 6 اشهر

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد المرضى القادمين من دول عربية للعلاج في الأردن قرابة 75 ألفا وذلك خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2023، وفق رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الذي عبّر عن "تفاؤله" بتسجيل "أرقام مبشرة" للسياحة العلاجية في العام الحالي.

وقال الحموري في تصريحات صحفية، إن "الأرقام التي نحصيها سنويا بدأت بالارتفاع، وفي عام 2022 وصلنا إلى رقم 190 ألف مريض عربي دخلوا للأردن من أجل العلاج".

في حين أن في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 وصلت الأرقام إلى 75 ألف مريض، وفق الحموري الذي اعتبر هذا الرقم "أعلى من الأرقام التي كانت في الفترة ذاتها من عام 2019" أي ما قبل جائحة كورونا.

وإثر ذلك، قال الحموري "نحن متفائلون في عام 2023 أن تكون أرقام السياحة العلاجية مبشرة بالخير".

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