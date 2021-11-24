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الأربعاء، 24-11-2021 12:42 م

75 طن قهوة غير صالحة للاستهلاك تدخل إلى الأسواق الأردنية

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الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة عن السماح بدخول ارسالية قهوة حب بوزن 75 طن اثيوبية المنشأ تبين خلال الكشف عليها من قبل لجنة تضم مندوبي وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء وجود نخر واصابة نباتية وحشرية وتغير في اللون ووجود قهوة ضامرة بنسب متفاوتة.

وقال التقرير إنه تبين وجود تعارض بين نتائج الفحوص المخبرية للعينة المسحوبة داخل الساحات الجمركية من قبل لجنة موسعة ونتيجة اعادة الفحص للمرة الثانية الذي تم بالبوندد وخارج ساحة مركز جمرك عمان، تم اخراج البضاعة من المركز الجمركي إلى البوندد بموجب تعهد بناءً على موافقة رئيس قسم الغذاء والدواء في مركز جمرك عمان خلافا لتوجيهات مدير عام الجمارك.

وأكد التقرير أنه وبالرغم من التعارض في نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، تم الموافقة على التخليص على الارسالية وادخالها إلى السوق المحلي بموجب كتاب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 13144355 تاريخ 31-9-2019.

وأشار إلى أنه تم تحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما زال قيد المتابعة.

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