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77.4 مليون دينار ارتفاع على فاتورة رواتب القطاع المدني في الأردن نهاية نيسان الماضي

مصدر: صرف رواتب حزيران في موعدها دون تقديم

الأحد، 11-06-2023 01:36 م

77.4 مليون دينار ارتفاع على فاتورة رواتب القطاع المدني في الأردن نهاية نيسان الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت الأرقام الرسمية، ارتفاعاً في بند تعويضات العاملين في الجهاز المدني في الأردن من ( رواتب، أجور، مساهمات الضمان الاجتماعي) بمقدار 77 مليون و400 ألف دينار، حتى نهاية نيسان الماضي، لتبلغ بمجملها مليار و 848 مليون و700 الف دينار. 

ووفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني حول المالية العامة حتى نهاية الشهر الماضي، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ارتفع بند فوائد القروض بمقدار 24 مليون و200 ألف دينار، لتصل بمجملها إلى 1 مليار و427 مليون و 600 ألف دينار. 

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وأوضحت الأرقام أنه زادت نفقات التقاعد والتعويضات ( فاتورة التقاعد) بمقدار 33 مليون و400 ألف دينار، لتصل بمجملها إلى 1 مليار و 638 مليون و400 ألف دينار، كما ارتفع بند الاعانات بمقدار 2 مليون و300 ألف دينار، ليصل إلى 240 مليون و400  ألف دينار. 


بالمقابل انخفض بند استخدام السلع والخدمات بمقدار 24 مليون و 400 ألف دينار، ليبلغ 417 مليون و 300 ألف دينار .

 




 

 


 

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