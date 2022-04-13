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الأربعاء، 13-04-2022 02:59 م

%79 من الأردنيين لا يعتقدون أن مجتمعهم سعيد

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع رأي أن غالبية الأردنيين 79% لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد.

وبين استطلاع الرأي العام حول مرور عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، أن 64% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء.

وجاء في الاستطلاع أن ذلك قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.

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كما بين الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون بأغلبية الناس في الأردن.


وبحسب الاستطلاع فان (80%) من الأردنيين لا يثقون بالغرباء، مقارنة بـ (71%) في استطلاع سابق، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين في الأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطر لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.


بالمقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 96% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم (70%) وإلى معارفهم وأصدقائهم (69%)، وإلى أفراد العشيرة (66%).

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