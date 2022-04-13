%79 من الأردنيين لا يعتقدون أن مجتمعهم سعيد

الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع رأي أن غالبية الأردنيين 79% لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد.



وبين استطلاع الرأي العام حول مرور عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية، أن 64% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء.



وجاء في الاستطلاع أن ذلك قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.

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كما بين الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون بأغلبية الناس في الأردن.



وبحسب الاستطلاع فان (80%) من الأردنيين لا يثقون بالغرباء، مقارنة بـ (71%) في استطلاع سابق، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين في الأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطر لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي.