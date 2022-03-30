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الأربعاء، 30-03-2022 10:06 ص

التراويح 20 ركعة ودروس وعظ مُكثفة.. تعرّف على خطة الأوقاف خلال رمضان

مسجد


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، التقى بمدراء الأوقاف في المحافظات للوقوف على جاهزية المساجد قبيل شهر رمضان المبارك.

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واشتملت استعدادات الوزارة على عقد المجالس العلمية الهاشمية تحت الرعاية الملكية السامية، في قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة للمركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس/ العبدلي.

 

وفيما يتعلق بترتيبات الوزارة للمساجد بيّن الخلايلة بأن صلاة التراويح ستكون (20) ركعة في جميع مساجد المملكة، وستعقد دروس الوعظ والإرشاد المكثفة  في مختلف المساجد وفق البرنامج المعتمد، بالإضافة لعقد مجلس إفتاء في كل مديرية أوقاف وبواقع مجلسين أسبوعياً. 

وأضاف بأنه سيكون هناك بث مباشر لبرنامج فترة الغروب ودروس الظهر والعصر والدرس الفقهي وفترة السحور، إضافة إلى بث تلاوات للقرآن الكريم والموشحات الإسلامية من مسجد الملك الحسين بن طلال و مسجد الشهيد الملك المؤسس/ العبدلي والمسجد الحسيني الكبير لفترة السحور عبر شاشة التلفزيون و أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والبرنامج العام.

 

وأشار إلى الاستمرار بعقد الدروس الفقهية بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع خلال الشهر الفضيل. 


وذكر الخلايلة بأن التصفيات النهائية للمسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده والتي تضمنت خمسة فروع سيتم بثها بتغطية خاصة يومياً عبر شاشة التلفزيون الأردني وإذاعة القرآن الكريم والاعلان عن النتائج النهائية واسماء الفائزين في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام من مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه.


وكان قد أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة مؤخراً أمر الدفاع 36، والذي جاء فيه السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية ودون التقيد بالتباعد.

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