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الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

الأحد، 20-03-2022 04:47 م

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

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الوكيل الإخباري - تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صرف مبلغ 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة الذي يقدِّمه صندوق المعونة الوطنيَّة.

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ووجَّه مجلس الوزراء وزارة الماليَّة ووزارة التَّنمية الاجتماعيَّة إلى صرف المبلغ على الفور، وإجراء المناقلات الماليَّة اللازمة لتغطيته ضمن الموازنة العامَّة.


وسيستفيد من هذه المكرمة الملكيَّة السامية 107 آلاف أسرة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 11 مليون دينار.

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