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الأحد، 27-03-2022 03:25 م

أمر دفاع جديد.. الصلاة بلا تباعد والعمل بكامل الطاقة الاستيعابية - تفاصيل

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الوكيل الإخباري -  أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، أمر الدِّفاع رقم (36) لسنة 2022م، بهدف تخفيف القيود المفروضة جرَّاء جائحة كورونا.

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وبموجب أمر الدفاع يسمح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية ودون التقيد بالتباعد.


كما يسمح بإقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع اشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية.


ويسمح بعمل المنشآت بكافة طاقتها الاستيعابية.


كما يسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات والغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافات فيما بينها.





 




 

 


 

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