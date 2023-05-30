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الثلاثاء، 30-05-2023 04:34 م

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

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الوكيل الإخباري- وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل يوسف محمود الشمالي و وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة اليوم في وزارة التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم ما بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية والتشغيل تضمنت تخصيص برنامج تمويلي للمرأة ، بحضور عطوفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور عودة الوريكات وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور.اضافة اعلان


وأشار الوريكات إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز دور المرأة وأهميتها في المجتمع وتعزيز مشاركتها الاقتصادية تماشيا وانسجاما مع التوجهات الملكية والحكومية الرامية لتعزيز دور المراة في العمل الحر والتشغيل الذاتي ، وانسجاماً مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تلقى دعما ومتابعة حثيثة من صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين.

وأشار الوريكات الى أن صندوق التنمية والتشغيل قد رصد مبلغ ( 8 ) مليون دينار من مخصصاته للبرنامج التمويلي الموجه لتمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية والتشغيل للأعوام (2022-2026) إيمانا من الصندوق بدور المرأة في العمل والانتاج وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لها في ظل محدودية الوظائف في القطاعين العام والخاص في كافة المحافظات وترجمتها إلى مشاريع إنتاجية، الامر الذي من شأنه توفير فرص عمل للمرأة وللعاملين معها في المشاريع وتمويل الاحتياجات اللازمة للمشاريع من التجهيزات واللوازم والمعدات والبنى التحتية ورأس المال العامل وتعزيز ورفع مستويات التأهيل والتمكين وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية بما يساهم في الحد من الفقر والبطالة

الى ذلك دعا عطوفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات التقدم لهذا البرنامج من خلال (12) فرع للصندوق في كافة محافظات المملكة وثلاثة نوافذ تمويلية في (البادية الشمالية والوسطى والجنوبية) وبين الوريكات أن الفئة العمرية المستهدفة هى من عمر (18-45) عاما ومبلغ التمويل يتراوح ما بين (5) الاف دينار و (25) ألف دينار و بنسبة سعر مرابحة (2.5 %) سنويا وبين الوريكات أن البرنامج اعطى المستفيده مهلة السماح لدفع الاقساط بلغت (12) شهر لتمكين المستفيده  من القدرة على التشغيل وبمدة سداد وصلت ( 7 ) سنوات.

 




 

 


 

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