%8.2 نسبة ارتفاع أقساط شركات التأمين العام الماضي

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع إجمالي أقساط شركات التأمين إلى 699 مليون دينار، وبنسبة 8.2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021.

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ووفقا للبيانات ارتفعت أقساط تأمين المركبات إلى 245 مليون دينار، وبنسبة 8.4% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021.



وأشارت البيانات إلى أن أقساط التأمين الطبي ارتفعت إلى 204 ملايين دينار، وبنسبة 5.5% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021.



ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين إلى 478 مليون دينار خلال العام الماضي، بارتفاع وصل إلى 0.08% مقارنة بالعام 2021.



كما ارتفعت تعويضات تأمين المركبات خلال العام الماضي إلى 223 مليون دينار، ونسبته 5.2% مقارنة بالعام الذي سبقه.



هذا وارتفعت تعويضات التأمين الطبي خلال العام الماضي 181 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 13.6% عن العام 2021.