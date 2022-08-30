8.5 مليون دينار موازنة مجلس محافظة العقبة لعام 2023

الوكيل الإخباري - بحث مجلس محافظة العقبة، والمجلس التنفيذي بالمحافظة، تصويب موازنة عام 2022، وأقر موازنة عام 2023 بواقع 8.5 مليون دينار، لخدمة احتياجات المواطنين في المحافظة.

اضافة اعلان



وقال رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو خلال الاجتماع الذي عقد، أمس الاثنين، في مبنى المحافظة بحضور مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، إن المجلس أقر الموازنة بواقع 8,5 مليون دينار للعام 2023 خصصت الحصة الأكبر منها لقطاعات التعليم والصحة والشباب، لافتا إلى أن المجلس يحمل نظرة مختلفة لموازنة هذا العام والعام المقبل تركز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل والتنمية بالإنسان.



وأشار عمرو إلى توجه المجلس لاستحداث بنود جديدة في موازنته تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المحلي، إضافة إلى التوافق على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية والوطنية للتدريب والتشغيل والأمن العام والجامعة الأردنية ومؤسسة ولي العهد، وإنشاء صندوق لدعم المشروعات الريادية للشباب وأهمية تدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات والقطاعات لتمكينهم من العمل في كل المهن المتوفرة في سوق العمل محليا وإقليميا.