80% من صادرات غرفة صناعة عمان 2021 هي للولايات المتحدة

الوكيل الإخباري-

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تجاوزت صادرات غرفة صناعة عمّان، الـ 4 مليارات دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021، مدفوعة بزيادة صادرات 8 قطاعات فرعية.وتؤشر هذه الأرقام إلى أن "الصناعة الأردنية تخطت تبعات أزمة فيروس كورونا، وبدأت تعود إلى مسار نموها الصاعد الذي سجلته خلال السنوات الماضية"، مستندة بذلك على جودتها العالية وتنافسيتها التي مكنتها من التواجد بأسواق عالمية مهمة.وزادت صادرات الغرفة في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 12%، لتصل إلى 4.205 مليار دينار، مقابل 3.753 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.ووفقا لمعطيات إحصائية، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية والعراق، على غالبية صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021، مسجلة ما قيمته 2.472 مليار دينار.وزادت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 80% جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية "الأكثر استقبالا" لصادرات صناعة عمّان، مسجلة ما قيمته 829 مليون دينار، مقابل 416 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021 بنسبة 31%، لتبلغ 727 مليون دينار، مقابل 556 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.وفي المقابل، انخفضت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى السعودية بنسبة 7%، متراجعة إلى 473 مليون دينار مقابل 510 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2019.وتراجعت صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021، إلى السوق العراقية بنسبة 1%، مسجلة 443 مليون دينار مقابل 446 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمّان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021، إلى سوريا بنسبة 28%، لتصل إلى 74 مليون دينار مقابل 58 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول العربية والأجنبية؛ أبرزها إندونيسيا ومصر والبرازيل والجزائر وتركيا والسودان واليمن وبلجيكيا وليبيا وإسبانيا، إضافة إلى دول أخرى كثيرة.وفي المقابل، انخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021 للعديد من الدول منها، فلسطين والصين وقطر والكويت ولبنان وإيطاليا والبحرين وتونس والمكسيك وإيران.وبلغت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 482 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 405 ملايين دينار والجلدية والمحيكات نحو 380 مليون دينار.