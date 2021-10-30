31.412 عاملا في قطاع صناعة المعادن في الأردن

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة بعنوان "الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صناعة المعادن"، أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أن 31412 عاملا وعاملة يعملون في قطاع صناعة المعادن في الأردن عام 2019، يشكل الأردنيون 76% منهم.

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وقال رئيس المركز الدكتور عبد الله عبابنة، إن الدراسة، التي أعدت بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، تعكس أهمية قطاع صناعة المعادن في الأردن، باعتباره من القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة.



ويتوزع العاملون بحسب الدراسة، على 6520 منشأة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 98.2% منهم، مقابل 1.8% من الاناث، فيما كشفت أن نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع للأعمار من 15 إلى 24 سنة، لا تتجاوز 7.6 %، مقابل 92.4% لمن هم أكثر من 25 سنة.

وأضاف العبابنة، أن غالبية العاملين في هذا القطاع من الذكور، وأن ما نسبته نحو 73% مؤهلاتهم شهادة الثانوية العامة فما دون، بينما غالبية الإناث العاملات في القطاع من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة 53 %، مقابل 17.5% يحملن الدبلوم المتوسط.