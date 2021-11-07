تراجع حجم صادرات الكمامات في الأردن

الوكيل الاخباري - تراجع حجم تصدير الأردن لـ"الكمامات" بشكل حاد مقارنة بين العامين 2021 و2020، حيث بلغت صادرات الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021، ما يقارب 642 ألف دينار، في حين بلغت خلال الفترة نفسها عام 2020 حوالي 14.7 مليون دينار، وفق ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري.



وقال القادري في رده على استفسارات لـ"المملكة" الأحد إنه لا يوجد رقم فعلي يفيد بحجم إنتاج الأردن الكلي من الكمامات خلال جائحة كورونا التي بدأت في آذار/ مارس 2020، إلا أن التقديرات تفيد بإنتاج الأردن ما بين 400 إلى 500 مليون كمامة خلال الجائحة.



وبخصوص الإنتاج المحلي للكمامات قال القادري إن حجم الإنتاج المحلي حاليا تراجع جراء تراجع حجم المبيعات المحلية والمصدرة خلال الأشهر القليلة الماضية من العام الحالي.



وأرجع القادري تراجع الإنتاج المحلي للكمامات إلى استقرار الوضع الوبائي وتراجع أعداد الإصابات، خاصة بعد أن شعر الكثير من المواطنين بتحسن الأوضاع الصحية.

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