86 ألف زائر للبترا خلال أيار وحركة تجارية نشطة

الوكيل الإخباري - كشفت احصائيات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، الى اقتراب زوار مدينة البترا الأثرية لشهر أيار الماضي من حاجز المليون زائر.

اضافة اعلان



وبحسب احصائيات، شهر أيار الماضي، بلغ عدد الزوار 86 ألفا و322 زائرا، من جميع الجنسيات، حيث بلغ عدد الأجانب منهم 60 ألفا و640 زائرا، بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 25 ألفا و670 زائرا، وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، بلغ عدد زوار البترا 87 ألفا و622 زائرا، من جميع الجنسيات منهم 81 ألفا و268 زائرا أجنبيا و4873 زائرا أردنيا وعربيا.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن المدينة شهدت حركة سياحية نشطة خلال شهر أيار الماضي، كما أن وصول أعداد الزوار إلى أرقام قريبة من عام 2019 يعني تعافي سياحة البترا من آثار وتداعيات جائحة كورونا.



وأكد أنه في ظل استمرار زيادة أعداد زوار المدينة الوردية، فإن السلطة تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لزوار البترا بما يحافظ عليها كموقع تراث عالمي يليق بالمدينة الوردية كموقع هام على خريطة السياحة العالمية.



وأضاف الفرجات أن تمتع مدينة البترا بالحوافز الاستثمارية للمستثمرين في مجال السياحة والصناعات الخفيفة، أسهم بزيادة الطلب على إنشاء غرف فندقية إضافية في المدينة، والتي تبلغ حالياً نحو 2600 غرفة فندقية، حيث يوجد في المدينة 10 فنادق جديدة بواقع 900 غرفة منها ما هو تحت الإنشاء والآخر حاصل على الموافقات الرسمية للبدء في الإنشاء، وستوفر ما لا يقل عن 500 فرصة عمل جديدة في المنطقة عند الانتهاء منها.



وأشار إلى أن السلطة تسعى وضمن خططها إلى تنويع المنتج السياحي المقدم للسياح في البترا، حيث وقعت اتفاقيات لتوفير منتجات جديدة مثل التاكسي الطائر والمنطاد الثابت لتكون متوفرة في المنطقة، كما أنها ستعمل على تغيير شامل على منظومة النقل في البترا لتحسينها وتقديم الخدمة المناسبة لزوار المدينة.



ولفت الفرجات الى أن هذا العام سيشهد إطلاق عدة مشروعات في البترا منها مشروع القرية التراثية في منطقة البيضا وإنهاء مشروع الشارع السياحي، ومركز زوار البيضا وسيارات المغامرات والعبارة الهوائية، كما سيتم توفير منتج سياحي جديد في منطقة البيضا، مشيراً إلى تنظيم الموقع الأثري من المخالفات الموجودة فيه.



من جهته، قال رئيس جمعية الفنادق في البترا طارق الطويسي ان نسبة الاشغال في فنادق اللواء، ارتفعت خلال الثلاثة اشهر الماضية حيث وصلت نسبة الاشغال الى 65بالمئة، بعد ان كانت لا تتجاوز 10 بالمئة قبل ذلك، وحظي شهر نسيان بالنسبة الأعلى من الاشغال.



وأضاف الطويسي أن من أهم التحديات التي تواجه المنتج السياحي في البترا هو موسمية السياحة في اللواء بحيث تشكل عبئا بأن تصل نسبة الاشغال احيانا الى صفر بالمئة، لافتا الى ان ازمة المياه في المنطقة تجبر مالكي الفنادق على شراء المياه بأسعار مكلفة ما دعا الجمعية لحفر بئر ارتوازي.



وأكد سعي الجمعية بالتعاون مع سلطة اقليم البترا على تنفيذ عدة مشروعات تتيح زيادة اقامة السائح في البترا، بما يعود ايجابا على الحركة الفندقية و التجارية لاهالي اللواء.



وأكد عدد من التجار ان الحركة التجارية في اللواء تشهد نشاطا في الاشهر الثلاثة الاخيرة، لا سيما مع ارتفاع اعداد السياح للمنطقة.



وقال التاجر محمد العمرات ان الحركة التجارية والسوقية في البترا نشطة، ولاسيما بعد ان خففت الحكومة الاجراءات المتعلقة بجائحة كورونا ،حيث تشهد الاسواق اقبالا مرضيا الى حد ما.



بدوره، قال التاجر محمود الطويسي ان الحركة عادت الى وضعها الطبيعي لاسيما في شهر نيسان الذي لاقى تعافيا ملموسا على الحركة التجارية في اللواء.



يذكر أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي في مدينة البترا بعد أن حققت أرقاماً قياسية في أعداد الزوار لعام 2019 والتي تجاوزت حاجز المليون زائر لأول مرة قي تاريخ سياحتها .