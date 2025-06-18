أسعار النفط تواصل الصعود عالمياً وسط تصاعد الأحداث

ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 76.80 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.5 بالمئة إلى 75.23 دولارًا للبرميل.
وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 4 بالمئة، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب طهران إلى الاستسلام غير المشروط، بالتزامن مع دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي يومه السادس.
بترا
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