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أسعار النفط تواصل الصعود عالمياً وسط تصاعد الأحداث

نفط
نفط
 
الأربعاء، 18-06-2025 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ أثارت الحرب الجوية المتواصلة بين إيران وإسرائيل مخاوف من تعطل إمدادات الخام، خاصة عبر مضيق هرمز الحيوي.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 76.80 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.5 بالمئة إلى 75.23 دولارًا للبرميل.

وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 4 بالمئة، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب طهران إلى الاستسلام غير المشروط، بالتزامن مع دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي يومه السادس.

بترا
 
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