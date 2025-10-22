الأربعاء 2025-10-22 01:30 ص
 

البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-10-2025 12:06 ص

الوكيل الإخباري- قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاثة عشر عاما من الحرب.

اضافة اعلان


وفي تقرير جديد بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024"، تم عرض نتائج تقييم وطني شامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2024، وجميع التقديرات بالدولار الأمريكي.

وقد أشار التقرير إلى أن الصراع أدى إلى تدمير ما يقارب ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.


وكانت البنية التحتية القطاع الأكثر تضررا بنسبة 48 في المئة من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار). كما كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضررًا من حيث إجمالي حجم الدمار.


وأوضح البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تقدر بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار.


وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتُعد محافظتا حلب وريف دمشق الأكثر احتياجًا للاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي بريطانيا على شفا حرب طاحنة داخل العائلة الملكية.. ما دور ولي العهد الأمير ويليام؟

ب

فلسطين نتنياهو يوجه رسالة حازمة للإدارة الأمريكية بخصوص تركيا في قطاع غزة

حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال

عربي ودولي عاجل حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال

وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية

طب وصحة وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية

روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

عربي ودولي روبيو يبلغ السوداني بضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

ل

عربي ودولي الكونغرس يطلب محاسبة رئيس الـ CIA السابق لشهادته زورا حول "تورط روسيا" بدعم ترامب

ب

أسواق ومال البنك الدولي يكشف تكلفة إعادة إعمار سوريا

إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود

عربي ودولي إيطاليا تفتح تحقيقا في سوء معاملة إسرائيل ناشطي أسطول الصمود



 
 



الأكثر مشاهدة