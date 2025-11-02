أوبك بلس تعلن زيادة إنتاجها اليومي بواقع 137 ألف برميل نفط يوميا

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان اليوم الأحد، إن الدول الـ 8 لن تزيد أي حصص في الربع الأول من العام 2026. كما أكدت هذه الدول أنها ستقوم بمتابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
