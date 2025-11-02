أوبك بلس تعلن زيادة إنتاجها اليومي بواقع 137 ألف برميل نفط يوميا

الوكيل الإخباري- قررت السعودية وروسيا و6 أعضاء آخرين في تحالف أوبك بلس تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (137) ألف برميل نفط يوميا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة (1.65) مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نيسان 2023م، وسينفذ هذا التعديل في كانون الأول 2025م.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان اليوم الأحد، إن الدول الـ 8 لن تزيد أي حصص في الربع الأول من العام 2026. كما أكدت هذه الدول أنها ستقوم بمتابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.