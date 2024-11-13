ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية، بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية، والتي قد تلقي مزيدًا من الضوء على مسار السياسة النقدية.

اضافة اعلان



ووفقا وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتصل إلى 2610.99 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 أيلول الماضي أمس الثلاثاء، كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولار.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31 دولارا، كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 953.22 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 953.84 دولار.



كما ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الأربعاء، مع مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عامي 2024 و 2025.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا لتصل إلى 72.02 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتًا لتصل إلى 68.25 دولار.



وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضًا من نمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا توقعته الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.



وخفضت "أوبك" أيضًا تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.54 مليون برميل يوميًا من 1.64 مليون برميل يوميًا، فيما من المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تحديثًا لتوقعاتها غدا الخميس.