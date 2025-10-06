ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

11:59 م

الوكيل الإخباري- ارتفع، اليوم الاثنين، مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 161 نقطة ليصل إلى 22941 نقطة اضافة اعلان





وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 63 نقطة، ليصل إلى 46695 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 6670 نقطة.



الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، باقل من دولار ليصل الى 61.76 دولار للبرميل الواحدـ

