الثلاثاء 2025-10-07 01:08 ص
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الإثنين، 06-10-2025 11:59 م
الوكيل الإخباري-   ارتفع، اليوم الاثنين، مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 161 نقطة ليصل إلى 22941 نقطةاضافة اعلان


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 63 نقطة، ليصل إلى 46695 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 6670 نقطة.

الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، باقل من دولار ليصل الى 61.76 دولار للبرميل الواحدـ
 
 
