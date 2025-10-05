بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار

الوكيل الإخباري- سجلت عملة بيتكوين أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، مستوى قياسيا جديدا الأحد بعدما تجاوزت حاجز 125 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها



ويأتي هذا الارتفاع مدعوما ببيئة تنظيمية أكثر مرونة وزيادة كبيرة في الطلب الاستثماري.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 2.68% لتصل إلى 125,245.57 دولار بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سابق لها والذي بلغ 124,480 دولارا في أغسطس الماضي.



وتأتي هذه القفزة في أسعار العملة الرقمية في ظل اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف اللوائح التنظيمية على قطاع الأصول الرقمية، مما أعطى دفعة معنوية قوية للأسواق. كما ساهمت تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال نحو صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) في تعزيز ثقة المستثمرين.



وشهدت العملة المشفرة ارتفاعا لثماني جلسات متتالية حتى يوم الجمعة، تزامنا مع مكاسب ملحوظة في مؤشرات الأسهم الأمريكية، مما يعكس رغبة متزايدة من المستثمرين في تنويع محافظهم وسط التقلبات العالمية.



على الجانب الآخر، تراجع الدولار الأمريكي خلال جلسة الجمعة، مواصلا سلسلة من الخسائر الأسبوعية مقابل العملات الرئيسية. ويعزا هذا الضعف إلى حالة الضبابية السياسية في واشنطن، خاصة مع تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي وتأجيل صدور بيانات اقتصادية محورية، مثل بيانات سوق العمل، التي تعد مؤشراً رئيسيا لتحديد مسار الاقتصاد الأمريكي.



وارتفعت شعبية بيتكوين منذ إطلاقها في 2009 لتتحول من عملة مشفرة بديلة إلى أداة استثمارية معترف بها عالميا، تجذب كبريات المؤسسات المالية وصناديق التحوط. وتستخدم اليوم بشكل متزايد كوسيلة للتحوّط ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، إضافة إلى دورها كأصل رقمي مستقل عن السياسات النقدية التقليدية.