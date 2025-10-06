ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أي بنسبة 1.4% إلى 44.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتا أي بنسبة 1.5% إلى 61.77 دولارا للبرميل.
وأعلن تحالف أوبك+ أمس الأحد أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر تشرين الثاني 137 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة المتواضعة نفسها التي أقدم عليها في أكتوبر تشرين الأول وسط مخاوف مستمرة من وفرة وشيكة للمعروض.
وقبل الاجتماع، أفادت مصادر بأن روسيا كانت تدعو لزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لتجنب الضغط على الأسعار، في حين كانت السعودية تفضل زيادة مضاعفة أو ثلاثة أضعاف أو حتى أربعة أضعاف هذا الرقم لاستعادة حصتها في السوق بشكل أسرع.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد
-
البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
-
بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار
-
"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أيلول
-
تباين أداء الأسهم والسندات الآسيوية