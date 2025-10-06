ارتفاع أسعار النفط عالميا

08:09 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5%، الاثنين، بعدما أعلن تحالف أوبك+ عن زيادة شهرية في الإنتاج أقل من المتوقع، مما خفف بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض، لكن المحللين يتوقعون أن تكون المكاسب محدودة في الأمد القريب بفعل توقعات ضعيفة للطلب.





ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أي بنسبة 1.4% إلى 44.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتا أي بنسبة 1.5% إلى 61.77 دولارا للبرميل.



وأعلن تحالف أوبك+ أمس الأحد أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر تشرين الثاني 137 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة المتواضعة نفسها التي أقدم عليها في أكتوبر تشرين الأول وسط مخاوف مستمرة من وفرة وشيكة للمعروض.



وقبل الاجتماع، أفادت مصادر بأن روسيا كانت تدعو لزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لتجنب الضغط على الأسعار، في حين كانت السعودية تفضل زيادة مضاعفة أو ثلاثة أضعاف أو حتى أربعة أضعاف هذا الرقم لاستعادة حصتها في السوق بشكل أسرع.