الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 0.35 بالمئة أمام الدولار ليُتداول عند مستوى 1.34434 دولار، فيما حافظ الإسترليني على قدر من الاستقرار أمام اليورو، إذ ارتفع بنسبة 0.07 بالمئة ليُسجّل 1.15041 يورو.
-
