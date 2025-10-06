الإثنين 2025-10-06 06:14 م
 

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

الإثنين، 06-10-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الاثنين تراجعا أمام الدولار، فيما استقرّ أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 0.35 بالمئة أمام الدولار ليُتداول عند مستوى 1.34434 دولار، فيما حافظ الإسترليني على قدر من الاستقرار أمام اليورو، إذ ارتفع بنسبة 0.07 بالمئة ليُسجّل 1.15041 يورو.


بترا

 
 
