الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الاثنين تراجعا أمام الدولار، فيما استقرّ أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 0.35 بالمئة أمام الدولار ليُتداول عند مستوى 1.34434 دولار، فيما حافظ الإسترليني على قدر من الاستقرار أمام اليورو، إذ ارتفع بنسبة 0.07 بالمئة ليُسجّل 1.15041 يورو.