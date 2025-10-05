البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

ويقضي القانون بتحويل كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية للبلاد.
وتهدف الخطوة إلى تبسيط المعاملات المالية وتقليل آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه إيران منذ سنوات.
يشار إلى أن القانون حذف الأصفار يحتاج أيضا إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التضخم وتدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية نتيجة العقوبات الاقتصادية، بحيث أصبح الدولار الأمريكي يساوي أكثر من 900 ألف ريال في السوق الموازية، ما دفع السلطات لاتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة التشوهات النقدية وتبسيط الإجراءات المالية.
RT
-
أخبار متعلقة
-
بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار
-
"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أيلول
-
تباين أداء الأسهم والسندات الآسيوية
-
الأسهم البريطانية ترتفع مع بداية التعاملات
-
أسعار النحاس تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان