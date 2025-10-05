البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

الإثنين 2025-10-06 01:04 ص
 

أرشيفية
 
الأحد، 05-10-2025 11:10 م

الوكيل الإخباري- صوت نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك في البلاد، ووافقوا على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

ويقضي القانون بتحويل كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية للبلاد.

وتهدف الخطوة إلى تبسيط المعاملات المالية وتقليل آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه إيران منذ سنوات.


يشار إلى أن القانون حذف الأصفار يحتاج أيضا إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ.


تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التضخم وتدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية نتيجة العقوبات الاقتصادية، بحيث أصبح الدولار الأمريكي يساوي أكثر من 900 ألف ريال في السوق الموازية، ما دفع السلطات لاتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة التشوهات النقدية وتبسيط الإجراءات المالية.

RT

 
 
