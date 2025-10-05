البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية

الوكيل الإخباري- صوت نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك في البلاد، ووافقوا على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.



ويقضي القانون بتحويل كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية للبلاد.

وتهدف الخطوة إلى تبسيط المعاملات المالية وتقليل آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه إيران منذ سنوات.



يشار إلى أن القانون حذف الأصفار يحتاج أيضا إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ.