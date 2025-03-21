بنك إنجلترا يبقي الفائدة ثابتة وسط عدم يقين اقتصادي عالمي

الوكيل الإخباري- أعلن بنك إنجلترا المركزي، أن الشركات البريطانية جمدت خطط التوظيف استجابة للزيادات الضريبية التي اقترحتها وزيرة المالية راشيل ريفز، ولتزايد حالة عدم اليقين العالمي مع إبقاء أسعار الفائدة في بريطانيا ثابتة عند 4.5 بالمئة.

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وفي معرض تسليط الضوء على مخاطر تصاعد الحروب التجارية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزيادات الضرائب التي تؤثر على ثقة الشركات والمستهلكين، قال البنك إن إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير أمر مبرر، حتى في ظل معاناة الاقتصاد من النمو.



وقال محافظ البنك المركزي، أندرو بيلي "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الحالي، وما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة في مسار تنازلي تدريجي، لكننا أبقيناها عند 4.5 بالمئة".