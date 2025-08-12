افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين

وأكد السميرات، أن التوسعة جاءت استجابة مباشرة لطلبات المواطنين، حيث يشهد المركز إقبالا يوميا يتراوح بين 1000 و1300 مراجع من داخل العاصمة وخارجها، الأمر الذي استدعى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز تمهيدا لإضافة خدمات جديدة في المرحلة المقبلة، بما يسهل حصول المواطنين على معاملاتهم في مكان واحد.
وقال إن عملية التطوير لم تقتصر على توسيع المساحات الخدمية، بل شملت تحسين بيئة العمل الداخلية بما يضمن راحة الموظفين ورفع كفاءتهم، وينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في خططها لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية والحضورية، مبينا أن تطوير مراكز الخدمات الحكومية يعد ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية.
يشار إلى أن مراكز الخدمات الحكومية في مختلف مناطق المملكة توفر مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، وتمتد ساعات عملها لتشمل ما بعد أوقات الدوام الرسمي، ما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن
-
تحذير طبي هام لمرضى القلب والجهاز التنفسي في هذه الأجواء
-
تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة
-
الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
تعيين 450 معلمًا ومعلمة في مسار التعليم التقني المهني BTEC
-
الصفدي: ندعم استقرار وأمن سوريا ووحدة أراضيها ونرفض التدخل الخارجي بشؤونها
-
"التربية" توقع اتفاقية لتنفيذ تطبيق يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور
-
"الأرصاد" تحذر السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد