افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، اليوم الثلاثاء، التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين وتحسين بيئة تقديم الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين المتنامية.

وأكد السميرات، أن التوسعة جاءت استجابة مباشرة لطلبات المواطنين، حيث يشهد المركز إقبالا يوميا يتراوح بين 1000 و1300 مراجع من داخل العاصمة وخارجها، الأمر الذي استدعى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز تمهيدا لإضافة خدمات جديدة في المرحلة المقبلة، بما يسهل حصول المواطنين على معاملاتهم في مكان واحد.



وقال إن عملية التطوير لم تقتصر على توسيع المساحات الخدمية، بل شملت تحسين بيئة العمل الداخلية بما يضمن راحة الموظفين ورفع كفاءتهم، وينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.



وأشار إلى أن الوزارة ماضية في خططها لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية والحضورية، مبينا أن تطوير مراكز الخدمات الحكومية يعد ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية.