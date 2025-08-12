الثلاثاء 2025-08-12 07:18 م
 

افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين

ل
جانب من افتتاح التوسعة
 
الثلاثاء، 12-08-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، اليوم الثلاثاء، التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين وتحسين بيئة تقديم الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين المتنامية.

اضافة اعلان


وأكد السميرات، أن التوسعة جاءت استجابة مباشرة لطلبات المواطنين، حيث يشهد المركز إقبالا يوميا يتراوح بين 1000 و1300 مراجع من داخل العاصمة وخارجها، الأمر الذي استدعى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز تمهيدا لإضافة خدمات جديدة في المرحلة المقبلة، بما يسهل حصول المواطنين على معاملاتهم في مكان واحد.


وقال إن عملية التطوير لم تقتصر على توسيع المساحات الخدمية، بل شملت تحسين بيئة العمل الداخلية بما يضمن راحة الموظفين ورفع كفاءتهم، وينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.


وأشار إلى أن الوزارة ماضية في خططها لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية والحضورية، مبينا أن تطوير مراكز الخدمات الحكومية يعد ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية.


يشار إلى أن مراكز الخدمات الحكومية في مختلف مناطق المملكة توفر مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، وتمتد ساعات عملها لتشمل ما بعد أوقات الدوام الرسمي، ما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

أخبار محلية الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

تحذير طبي هام لمرضى القلب والجهاز التنفسي في هذه الأجواء

أخبار محلية تحذير طبي هام لمرضى القلب والجهاز التنفسي في هذه الأجواء

تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة

أخبار محلية تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في منطقة زميلة

ل

أخبار محلية الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعيين 450 معلمًا ومعلمة في مسار التعليم التقني المهني BTEC

ل

أخبار محلية الصفدي: ندعم استقرار وأمن سوريا ووحدة أراضيها ونرفض التدخل الخارجي بشؤونها

ت

أخبار محلية "التربية" توقع اتفاقية لتنفيذ تطبيق يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور

"الأرصاد" تحذر جميع السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد

أخبار محلية "الأرصاد" تحذر السائقين بعد انعدام الرؤية في الرويشد



 
 





الأكثر مشاهدة