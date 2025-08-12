"الشؤون الفلسطينية" و"الأونروا" "تبحثان واقع الخدمات في المخيمات

وأكد خرفان، أهمية مواصلة الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم، بما يضمن استمرارية الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية دون انقطاع.
وجرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، مع التأكيد على ضرورة توفير الكوادر التعليمية واللوجستية بشكل مبكر لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي في مدارس الأونروا، بما يخدم مصلحة الطلبة ويحافظ على جودة التعليم.
وفي إطار تعزيز الانفتاح على المجتمع الدولي، ناقش الجانبان آلية تنظيم زيارات الوفود للمخيمات، بهدف الاطلاع عن قرب على واقع الخدمات واحتياجات اللاجئين، مما يسهم في حشد المزيد من الدعم والمساندة.
وفي مجال الخدمات الميدانية، أكد الطرفان ضرورة رفع مستوى النظافة في المخيمات من خلال زيادة عدد العمال وتطبيق نظام الشفت المسائي، لضمان استدامة النظافة وتحسين البيئة الصحية لسكان المخيمات.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، على أهمية التنسيق لجولات ميدانية مشتركة بين الدائرة و"الأونروا" لبحث الاحتياجات بشكل مباشر ومتابعة تنفيذ المشاريع والخدمات على أرض الواقع.
