ترامب يؤجل فرض الرسوم الجديدة على الصين 90 يوما

ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، قوله إن "الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما يمنع فرض الرسوم المرتفعة الأمريكية على السلع الصينية خلال الـ 90 يوما القادمة".
ويشار إلى أن توقيع المرسوم جاء بساعات قبل انتهاء المهلة السابقة التي أعلن عنها ترامب لزيادة الرسوم التجارية على الصين.
يذكر أن الرئيس الأمريكي هدد في وقت سابق بفرض رسوم إضافية على الصين بسبب شرائها النفط من روسيا، لكنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين في مايو الماضي عن الاتفاق على خفض الرسوم المفروضة سابقا إلى 30% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة و10% على الصادرات الأمريكية إلى الصين، والامتناع عن فرض رسوم جديدة لمدة 90 يوما، كان من المتوقع أن تنتهي يوم 12 أغسطس.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ترامب يعرب عن إمكانية تطبيع العلاقات التجارية مع روسيا
-
مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها
-
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان
-
الإسترليني يتراجع أمام الدولار
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
إيران تزيل 4 أصفار من عملتها