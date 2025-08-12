الثلاثاء 2025-08-12 12:33 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أمس الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 64.07 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 208 نقاط ليصل إلى 43975 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 64 نقطة ليصل إلى 21385 نقطة.


كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) 16 نقطة ليصل الى 6373 نقطة.

 

بترا

 
 
