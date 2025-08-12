مصر تكشف حقيقة فيديو ميسي وصلاح بالمتحف الكبير

وأكدت وزارة السياحة والآثار -في بيان لها- أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستويين المصري والعالمي، "لا يمثل الإعلان الرسمي" الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.
وأوضحت أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبل الوزارة أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفاً يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني، وأنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات.
وشددت وزارة السياحة والآثار على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أية أفلام دعائية جديدة تتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن أي مواد أو أفلام دعائية رسمية سيتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.
ودعت وزارة السياحة والآثار جمهور الشعب المصري ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المواد غير الموثوقة أو تداولها، مؤكدة أن أي أخبار أو مواد رسمية سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة في التوقيت المناسب.
ويُعد المتحف المصري الكبير الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة، أحد أهم المشاريع الثقافية والسياحية في مصر والعالم، ويهدف المتحف إلى أن يكون الأكبر عالمياً المخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية تمثل الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة التي ستُعرض لأول مرة.
ومن المقرر افتتاح المتحف رسمياً في الأول من نوفمبر 2025، وفقاً للتصريحات الرسمية، بعد تأخيرات متكررة بسبب ظروف إقليمية وعالمية، بما في ذلك الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل التي أجلت افتتاح المتحف.
وفي الفترة الأخيرة انتشر مقطع فيديو قصير على منصات التواصل الاجتماعي يروج لافتتاح المتحف المصري الكبير، ويظهر فيه نجما كرة القدم العالميان محمد صلاح وليونيل ميسي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في مجالي الفن وكرة القدم.
وأثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً حيث اعتقد البعض أنه جزء من الحملة الترويجية الرسمية للمتحف، ومع ذلك، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بياناً رسمياً نفت فيه أي صلة لها بهذا الفيديو، مؤكدة أنه "لا يمثل الإعلان الرسمي" لاحتفالية الافتتاح.
