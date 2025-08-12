الثلاثاء 2025-08-12 10:17 ص
 

النفط يصعد وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم الأميركية الصينية

الثلاثاء، 12-08-2025 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء بعد قراري الولايات المتحدة والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية المتبادلة مما قلل مخاوف ضعف الطلب على الوقود في أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم.اضافة اعلان


زادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.39% لتصل إلى 66.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا (0.34%) مسجلة 64.18 دولارا.

كان مسؤول بالبيت الأبيض قال الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الأميركية على السلع الصينية إلى خانة المئات.

وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن يساعد في تجنب الحظر التجاري الافتراضي بينهما.

وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يستنزف الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

كما يتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
 
 
