الثلاثاء 2025-08-12 07:19 م
 

تحذير لسالكي الطريق الصحراوي خلال الساعات المقبلة

أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-08-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-  حذرت مديرية الأمن العام من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار  في عدد من المناطق على امتداد الطريق الصحراوي.

وأهابت المديرية بمستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الأمن العام عند قطع السير إن استدعت الحالة الجوية ذلك.

 
 
