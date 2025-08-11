انخفاض أسعار الذهب عالميا

10:16 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع ترقّب المستثمرين للمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، وكذلك البيانات حول التضخم في تموز، التي قد تُقدّم مزيدًا من الوضوح حول قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3378.49 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23 تموز، الجمعة.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر كانون الأول بنسبة 1.4% إلى 3441.20 دولارًا.



