افتتاح مركز الرمثا للخدمات النهارية الدامجة ووحدة التدخل المبكر لذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، مركز الرمثا للخدمات النهارية الدامجة ووحدة التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت بني مصطفى خلال الافتتاح الذي حضره محافظ إربد رضوان العتوم، وعدد من النواب، إن المكان الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو بين أسرهم وفي مجتمعاتهم، إيمانا بأهمية الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم في إطار السعي إلى دمجهم في المجتمع.



وأشارت في كلمتها إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الاهتمام والرعاية وشمولهم بكافة الخدمات، ومشاركة جلالته في مؤتمر الأشخاص ذوي الإعاقة في ألمانيا، الذي عُقد بتنظيم أردني ألماني مشترك، وأهمية ما ورد في إعلان عمان – برلين الصادر عنه، والتزام الإعلان بالنهج الحقوقي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.



ولفتت إلى جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سمو الأمير مرعد بن رعد، وما يقوم به من دور كبير.



وبيّنت أن افتتاح المركز يأتي في إطار الجهود المستمرة للتوسع في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أمام مجلس النواب، والتي ستشمل مناطق أخرى من المملكة.



وأشادت بالشراكة الفاعلة مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، مبينة أن استحداث المركز جاء ثمرة تعاون مستمر بعد افتتاح المركز الوطني للتوحد في الزرقاء.



وأوضحت أن مركز الرمثا الشامل ووحدة التدخل المبكر يخدمان الأشخاص ذوي الإعاقة في لواء الرمثا، بطاقة استيعابية تبلغ 130 منتفعا، حيث تخدم وحدة التدخل المبكر الأطفال من عمر يوم وحتى 6 أعوام.



وتشمل الخدمات المقدمة: التربية الخاصة، والعلاج النطقي والوظيفي، والإرشاد الأسري، كما يقدم المركز خدمات الفئة العمرية من عمر 6 أعوام فأكثر، من تدريب وتأهيل وإعداد للدمج التربوي والمجتمعي، إضافة إلى العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي والإرشاد الأسري.



من جانبها، قالت مديرة المركز شذى الرفاعي إن افتتاح المركز رسالة دعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع لكل أسرة ومنتفع، ودليل على أن الخدمات المقدمة تحظى بالرعاية والاهتمام من القيادة الهاشمية.



وأشادت أماني المحمود، نيابة عن أهالي المنتفعين، بمستوى خدمات المركز النوعية وأثرها الإيجابي، وبجهود كوادره العاملة.