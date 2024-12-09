مفاجآت اتجاه الذهب.. وأهم البيانات الاقتصادية العالمية لهذا الأسبوع

صدرت بيانات من بنك الشعب الصيني تظهر عودة الصين لشراء احتياطيات الذهب بعد فترة توقّف امتدّت 6 أشهر (من شهر 5 مايو وصولًا لنهاية شهر 10 أكتوبر). هذه العودة لتعزيز احتياطيات الذهب تحمل معها بعض التفاصيل التي يجب أن يطلع عليها كل متداول، وتم استعراضها والحديث عنها في الفيديو المرفق.
كان المجال السعري العرضي مرتبطًا أيضًا بشكل واضح بضعف أحجام التداول التي شهدتها العقود الآجلة وعقود خيارات الذهب خلال الأسبوع الماضي. وبالرغم من ضعف أحجام التداول، إلا أن التفاصيل المذكورة أعلاه في ظاهرها تبدو أكثر إيجابية للذهب. لكن عند التدقيق في تفاصيلها، فإن تمركز الكبار للفترة القريبة القادمة لا يزال يميل بشكل واضح نحو المراكز البيعية.
بيانات التضخم في هذا الأسبوع تبدو الحدث الرئيسي الأبرز للبيانات الاقتصادية التي من المنتظر أن تحدث تأثيرًا كبيرًا ومباشرًا في أسعار الذهب، لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في خطوة الفيدرالي في اجتماعه في الأسبوع القادم. حيث إن هذه البيانات هي آخر البيانات التي سوف يمكن للفيدرالي الاعتماد على تفاصيلها قبل اتخاذ قراره القادم حول أسعار الفائدة.
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