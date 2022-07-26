أبو حسان: غرفة صناعة إربد وفرت 6 آلاف فرصة عمل

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن غرفة صناعة إربد تسعى دائما إلى تقديم خدمات مميزة يحتاجها القطاع الصناعي والمجتمع المحلي.

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وقال أبو حسان، اليوم الثلاثاء، إن الخدمات التي تقدمها الغرفة يأتي في مقدمتها توفير خدمات تشغيل عالية الجودة لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل، تماشيا مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة توفير فرص عمل في القطاع الخاص للحدّ من تحديات الفقر والبطالة.



وبين أن وحدة دعم التشغيل في الغرفة، منذ تأسيسها، وفرت نحو 6 آلاف فرصة عمل لائقة، مشيرا إلى أن العمل جار بهمة ونشاط في المستقبل لتحقيق المزيد من الخدمات والإنجازات.



وأكد أبو حسان أن ارتفاع نسبة البطالة لا يعني عدم توفر فرص عمل، مبينا أن المطلوب من الشباب القبول بالوظائف المتاحة ومحاولة تطوير مهاراتهم وخبراتهم.