140 مليون دولار صادرات إربد لشهر حزيران الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر حزيران الماضي 140 مليون دولار مقارنة بـ 116,2 مليون دولار عن الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20 بالمئة.

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وقال بيان صدر عن الغرفة، اليوم الأحد، إن مدينة الحسن الصناعية صدرت ما قيمته 131.3 مليون دولار من حجم صادرات المحافظة في حين صدرت مدينة السايبر سيتي 6.7 ملايين دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة داخل محافظة إربد.

واحتفظ قطاع المحيكات والجلديات بمركز الريادة في القطاعات التصديرية بقيمة 130.2 مليون دولار، تلاه الصناعات التموينية والغذائية بقيمة 2.9 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوزام الطبية بصادرات بلغت 2.7 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والكيماوية ومستحضرات التجميل والتعبئة والكرتون واللوازم المكتبية والإنشائية والتعدينية والهندسية والكهربائية.



واحتلت السوق الأميركية المستورد الأكبر لصادرات المحافظة بنسبة 73 بالمئة من حجم صادراتها، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول العربية، وتوزعت باقي الصادرات على كندا ودول جنوب شرق آسيا، وعدد من دول العالم.



من جهة أخرى، أعلن رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، ارتفاع حجم صادرات المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 33.7 بالمئة عن النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أن صادرات النصف الأول من هذا العام بلغت 675 مليون دينار مقارنة بـ 505 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021.