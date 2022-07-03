الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

شركس يعلق على ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

حاجة ميناء العقبة نحو 800 عامل والموجودة الآن قرابة 2370 عاملا

شخص يهدد فتاة بالقتل وقطع رأسها في الاردن

الأحد، 03-07-2022 04:25 م

140 مليون دولار صادرات إربد لشهر حزيران الماضي

5f4e31b530198


الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر حزيران الماضي 140 مليون دولار مقارنة بـ 116,2 مليون دولار عن الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20 بالمئة.

اضافة اعلان


وقال بيان صدر عن الغرفة، اليوم الأحد، إن مدينة الحسن الصناعية صدرت ما قيمته 131.3 مليون دولار من حجم صادرات المحافظة في حين صدرت مدينة السايبر سيتي 6.7 ملايين دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة داخل محافظة إربد.

 

واحتفظ قطاع المحيكات والجلديات بمركز الريادة في القطاعات التصديرية بقيمة 130.2 مليون دولار، تلاه الصناعات التموينية والغذائية بقيمة 2.9 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوزام الطبية بصادرات بلغت 2.7 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والكيماوية ومستحضرات التجميل والتعبئة والكرتون واللوازم المكتبية والإنشائية والتعدينية والهندسية والكهربائية.


واحتلت السوق الأميركية المستورد الأكبر لصادرات المحافظة بنسبة 73 بالمئة من حجم صادراتها، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول العربية، وتوزعت باقي الصادرات على كندا ودول جنوب شرق آسيا، وعدد من دول العالم.


من جهة أخرى، أعلن رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، ارتفاع حجم صادرات المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 33.7 بالمئة عن النصف الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أن صادرات النصف الأول من هذا العام بلغت 675 مليون دينار مقارنة بـ 505 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021.

إقرأ ايضا
2الدولار

ورقة الدولار الأميركي تسجل سابقة تاريخية

coins-1726618_960_720

تخوفات من اتساع المخاطر التي ترافق الائتمان والإقراض في المنطقة

0L5A8804

73 % من الكهرباء المُولدة في الأردن العام الماضي مصدرها الغاز الطبيعي

ببق

المانيا تُحذر من انقطاع متتالٍ بالتيار الكهربائي

620222715943769222169

دعوات لإنشاء مجلس مالي في الأردن

0L5A1485 - Copy

2.5 % نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الأول

أخبار متعلقة
e4fae68e-188d-47eb-bd67-8e4eaa26697c

الصين: خفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل

89731515_1658720657616724_7176020844076859392_n

تجارة إربد والوكالة الفرنسية للتنمية تبحثان التعاون في مجال التدريب

62b023f5e4cca

الاتحاد الأوروبي: عرقلة روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية جريمة حرب

فلقففف

تعرف على الأسباب الـ 7 وراء جنون الأسعار

Electricity-renewable-1600-px

160 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن لدعم برامج الطاقة خلال 10 سنوات

الأردن-الكويت-1851x1157

الأردن والكويت يوقعان اتفاقية تمويل للتعليم بقيمة 38.3 مليون دولار