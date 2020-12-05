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السبت، 05-12-2020 10:58 ص

أبو حماد: العمالة الوافدة لا تتحكم بالسوق المركزي

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الوكيل الإخباري - قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن النقابة مع تشغيل العمالة الأردنية في هذا القطاع، مضيفاً أنه تم تخفيض أعداد العمالة الوافدة بعد مكننة العمل داخل السوق.

وأكد أبو حماد في تصريح صحفي، أن وضع العمالة الوافدة وأعدادها ليست كما يروج لها بأنها كبيرة وتتحكم بالسوق، مبيناً أن عدد العمالة الوافدة المصرح لها بالعمل داخل السوق وتحمل تصاريح من وزارة العمل لا يتجاوز 500 عامل وافد، بالمقابل يوجد 1375 عامل أردني.

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وطالب وزير العمل بضرورة توفير مفتشين للعمل داخل السوق لضبط العمالة الوافدة المخالفة من خلال توفير مكتب دائم لهم داخل مكاتب أمانة عمان داخل السوق.


 




 

 


 

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