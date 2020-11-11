أسعار الذهب في الأسواق المحلية

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 30ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 70ر36 دينار لجهة البيع.

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وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 80ر45 و10ر34 دينار على التوالي.



ولفت في تصريح صحفي إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 270 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 305 دنانير.



واشار علان الى أن سعر الذهب بالسوق العالمية، بلغ صباح اليوم الأربعاء عند 1880 دولارا للاونصة الواحدة.



