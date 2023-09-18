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الإثنين، 18-09-2023 07:25 ص

أسعار الذهب اليوم الاثنين عالمياً

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة الاثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات مسار الفائدة المستقبلية للفيدرالي.

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كما من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.


وتترقب الأسواق قرارات السياسة التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، وبنك إنجلترا الخميس، وبنك اليابان الجمعة.


أظهرت بيانات الجمعة أن مضاربي الذهب في كومكس خفضوا صافي مراكز الشراء بمقدار 16.544 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر.

 

سكاي نيوز


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