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الخميس، 31-12-2020 10:52 ص

أسعار الذهب تتجه لأفضل أداء سنوي في 10 سنوات

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الوكيل الاخباري- تتجه أسعار الذهب اليوم الخميس لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه المعدن الأصفر لضغوط جراء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الأسهم في ظل تداولات هزيلة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1886.94 دولار للأوقية (الأونصة) في ساعات الصباح لكنه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1891.70 دولار.

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وتأثرت المعنويات سلبا، إذ رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، اقتراعا سريعا على مشروع قانون لرفع قيمة إعانة للأمريكيين للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، قائلا: ”ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ“.

وتتجه الأسهم الآسيوية لاختتام العام عند مستويات قياسية مرتفعة، ويعلق المستثمرون آمالا على تعاف اقتصادي سريع في العام المقبل؛ ما أدى إلى تراجع الدولار.

واستفاد الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 26.36 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة بأكثر من 47% منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1061.38 دولار للأوقية، لكنه مرتفع 10.2% في 2020، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2361.22 دولار للأوقية، لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21.9%.


 




 

 


 

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