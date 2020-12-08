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الثلاثاء، 08-12-2020 09:53 ص

تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء بمقدار 60 قرشا، مقارنة مع التسعيرة المعلنة السبت الماضي الصادرة من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، 37.80 دينار, مقابل 36.30 دينار لجهة البيع. 


سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، بلغ 44.70 و 33.70، دينار على التوالي.


أما سعر البيع للسبت الموافق 5 كانون الأول/ ديسمبر، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، 37.20 دينار, مقابل 35.70 دينار لجهة البيع. 


سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة السبت، بلغ 44.70 و 33.10، دينار على التوالي، حيث بقي السعر كما هو عليه في 4 أيام لعيار الذهب 24.


ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن برأسمال أردني تقريبي يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى, وفق تصريحات سابقة للنقابة.


 




 

 


 

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