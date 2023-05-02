الثلاثاء 02-05-2023
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أسعار الذهب تستقل وسط حالة حذر قبيل اجتماع الاتحادي

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الثلاثاء، 02-05-2023 09:19 ص

أسعار الذهب تستقل وسط حالة حذر قبيل اجتماع الاتحادي

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.اضافة اعلان


ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة) .

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1991 دولارا.

وهناك توقعات كبيرة بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من أيار، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.87 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.1 % إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1%  إلى 1466.36 دولار.

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