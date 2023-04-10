أسعار الذهب عالمياً تفتح التداولات على انخفاض

الوكيل الاخباري -

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بدأ تداول الذهب عالمياً اليوم على انخفاض مع هبوط العقود الفورية دون مستوى 2000 دولار للأوقية لتسجل 1998 بنسبة انخفاض بلغت 0.47%.بينما سجلت العقود الآجلة لسعر الذهب 2010 دولار للأوقية.يأتي هذا في ظل التقدم الذي طال مؤشر الدولار خلال تداولات يوم الجمعة الماضي ليقف تداوله عند 101.737 بارتفاع نسبته 0.19%.وتأتي التحركات على خلفية بيانات سوق العمل الأمريكية التي أشارت لاستمرار سوق العمل قويًا مع تراجع معدل البطالة لـ 3.5% واستمرار قدرة الاقتصاد على خلق مزيدًا من الوظائف.واندفعت الأسواق لتسعر رفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وهو ما يضر بأسعار الذهب عالميا.