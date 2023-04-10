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الإثنين، 10-04-2023 09:03 ص

أسعار الذهب عالمياً تفتح التداولات على انخفاض

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الوكيل الاخباري - بدأ تداول الذهب عالمياً اليوم على انخفاض مع هبوط العقود الفورية دون مستوى 2000 دولار للأوقية لتسجل 1998 بنسبة انخفاض بلغت 0.47%.اضافة اعلان


بينما سجلت العقود الآجلة لسعر الذهب 2010 دولار للأوقية.

يأتي هذا في ظل التقدم الذي طال مؤشر الدولار خلال تداولات يوم الجمعة الماضي ليقف تداوله عند 101.737 بارتفاع نسبته 0.19%.

وتأتي التحركات على خلفية بيانات سوق العمل الأمريكية التي أشارت لاستمرار سوق العمل قويًا مع تراجع معدل البطالة لـ 3.5% واستمرار قدرة الاقتصاد على خلق مزيدًا من الوظائف.

واندفعت الأسواق لتسعر رفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وهو ما يضر بأسعار الذهب عالميا.

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