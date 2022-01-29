أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا، تراوح بين 30 و50 قرشا للغرام الواحد، وذلك بعد انخفاضها أيضا في تسعيرة يوم الخميس الماضي.

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وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد وصل سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية إلى 36.7 دينارا، والشراء بقيمة 35.1 دينارا.



كما انخفض سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 42.8 دينارا، والشراء إلى 40.5 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع وشراء عيار 18 إلى 32.7 و29.7 دينارا على التوالي.



