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الخميس، 20-04-2023 02:20 م

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الخميس، 325 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة ارتفع عالميا ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب محليا بنحو 40 قرشا للغرام، وأن الارتفاع يعود إلى بيانات وتصريحات حول استمرار رفع أسعار الفائدة.

وأضافت أن الطلب على شراء الذهب محليا محدود، لافتة إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي بالإضافة إلى أن أولويات المواطنين تركز على تحضيرات عيد الفطر في الوقت الحالي.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40.5 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.8 دينارا لجهة البيع.

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