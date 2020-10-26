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الإثنين، 26-10-2020 11:46 ص

أسعار النفط تتراجع بنحو 3% عالميا

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 3%، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام بسبب تسارع وتيرة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.09% إلى 38.62 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.85% إلى 40.58 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق زيادة في إنتاج النفط في ليبيا، العضو في منظمة "أوبك".

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 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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