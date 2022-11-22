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الثلاثاء، 22-11-2022 11:27 ص

أسعار النفط تستقر عالمياً

النفط


الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً بعد جلسة متقلبة، حيث تأثر المستثمرون بتوقعات العرض الضبابية والمخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين المتضررة من كورونا، مع عودة تفشي الفيروس وارتفاعات قياسية في أعداد المصابين على مستوى البلاد مجددا.

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واستقر خام غرب تكساس فوق 80 دولارًا للبرميل بعد أن تأرجح في نطاق تذبذب 5 دولارات في الجلسة الافتتاحية للأسبوع.


وانخفضت الأسعار في أعقاب تقرير يفيد بأن أوبك + تدرس زيادة الإنتاج، لكنها تعافت بعد ذلك لإنهاء تغيير طفيف بعد أن نفى وزير الطاقة السعودي هذه الأنباء.


ولم تتغير أسعار النفط كثيرًا بعد جلسة متقلبة حيث نفى الأمير عبد العزيز بن سلمان تقريرًا يناقش زيادة الإنتاج. واستقر مزيج برنت عند 87 دولارا للبرميل. ( العربية نت )


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